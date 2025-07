Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Genova, 3 lug. -(Adnkronos) – Il Salone Nautico Internazionale di Genova, che si prepara a celebrare la 65° edizione dal 18 al 23 settembre 2025, rafforza ulteriormente la sua identità digitale presentando oggi il nuovo sito ufficiale salonenautico.com, completamente rinnovato nella tecnologia, nel design, nelle funzionalità e nei contenuti per offrire un’esperienza digitale immersiva e nel rispetto delle linee guida internazionali in materia di accessibilità digitale, con una fruizione dei contenuti semplice e immediata, senza barriere, da parte di tutti gli utenti. Il nuovo sito è stato progettato per migliorare l’esperienza utente: il menu di navigazione è stato completamente razionalizzato, rendendo l’accesso alle sezioni principali più immediato e migliorata anche la fruizione dei contenuti, resi più impattanti e immersivi.

In termini di interfaccia grafica, il sito adotta oggi un design più essenziale e coerente con il recente restyling della brand identity del Salone Nautico. I contenuti visivi diventano protagonisti, sono stati valorizzati i numeri, la storia, le news, gli eventi e le eccellenze del Salone Nautico, consentendo all’utente un coinvolgimento totale nel mood dell’evento sin dal primo accesso. Viene poi ottimizzata ulteriormente la navigazione da smartphone e tablet, garantendo fluidità, semplicità e velocità di caricamento anche ai visitatori che consultano il sito live durante l’evento.

Il nuovo sito del Salone Nautico è inoltre conforme ai requisiti previsti dall’European Accessibility Act (EAA) – Direttiva UE 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022. Il sito, infatti, è stato dotato della tecnologia necessaria per garantire un’esperienza inclusiva e fruibile da tutti gli utenti, in particolare dalle persone con disabilità, secondo gli standard internazionali WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Il Salone Nautico ha anticipato questo cambiamento, dimostrando attenzione e responsabilità sociale.

“Questo intervento è la miglior espressione della volontà concreta del Salone Nautico Internazionale di Genova di rendere il proprio ecosistema fisico e digitale sempre, innovativo, accessibile, inclusivo – dichiara Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica. Il nostro evento ha già ottenuto la certificazione ISO20121 lo scorso anno, da oggi aggiungiamo un altro tassello nel percorso di relazione con i nostri espositori e del pubblico. L’accessibilità rappresenta un valore imprescindibile della nostra visione dell’evento Salone Nautico, quale esperienza aperta e accessibile a tutti, online come in presenza”.

Tra le prossime attività in calendario, a partire dall’8 luglio sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale del Salone Nautico. I giornalisti e gli operatori dell’informazione potranno richiedere l’accredito stampa a partire dal 15 luglio, sempre tramite la piattaforma dedicata sul sito.