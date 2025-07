Per sigillare con il crisma dell’ufficialità l’arrivo di altri due rinforzi in casa Benevento mancano ormai solo i passaggi formali. Verranno ultimati nella giornata odierna, quando è atteso l’annuncio degli acquisti di Edoardo Pierozzi e Pietro Saio che si legheranno al club giallorosso fino al 2028. Il primo arriverà a parametro zero, dopo che la Fiorentina ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto per un’ulteriore stagione e di lasciarlo libero. Il secondo, invece, arriverà a titolo oneroso, con tanto di indennizzo riconosciuto alla Cavese. I metelliani hanno provato a forzare la mano, con l’obiettivo di incassare il più possibile dalla cessione del ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ma la voglia di Saio di legarsi al Benevento, oltre al rischio di perderlo a zero fra sei mesi, visto il contratto in scadenza nel 2026, ha fatto scendere la Cavese a più miti consigli. L’accordo, dunque, non è in discussione, così come non è in discussione la firma che dovrebbe arrivare nella giornata odierna, dopo il canonico rito delle visite mediche.

