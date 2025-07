Cittadinanza: Picierno, ‘apertura Fi è ottima notizia’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “L’apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae è un’ottima notizia. Ora serve coerenza: trasformare le parole in un risultato concreto. È tempo di un confronto serio e responsabile tra tutte le forze politiche disponibili, per riconoscere finalmente i diritti di ragazze e ragazzi che da anni sono parte della nostra comunità. Crescono, studiano, vivono in Italia: sono cittadini italiani a tutti gli effetti, anche se ancora privi del riconoscimento formale della cittadinanza. Non è più rimandabile”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.