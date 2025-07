Martedì il personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo della provincia di Benevento per porto abusivo di arma.

Una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di PS di Telese Terme, nel corso degli abituali controlli tesi alla prevenzione e repressione dei reati in genere, identificava due uomini residenti nella provincia di Benevento, rispettivamente di 58 e 55 anni, che viaggiavano a bordo di un motoveicolo in prossimità di Melizzano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia