Ancora una volta la questione della viabilità ad essere attenzionata con riferimento all’aspetto legato al fenomeno purtroppo tutt’altro che raro dato da modalità di guida spesso spropositate. Alla ribalta la sempreverde via Lavatoio di Airola, tratta con riferimento alla quale frequentatori e residenti si dicono preoccupati della diffusa condizione di rischio legata alla sua percorrenza. Di rango provinciale, il tragitto mette in comunicazione il Centro urbano di Airola con una delle porte della città versante Campizze di Rotondi. Si tratta di un contesto territoriale che già più volte in passato è stato attenzionato dalla nostra testata e che è stato purtroppo già teatro di eventi drammatici, anche in recente passato.

