Usa: giudice blocca direttiva Trump che impedisce ai migranti di chiedere asilo

Washington, 2 lug. (Adnkronos) – Un giudice federale ha bloccato una direttiva dell’amministrazione Trump che impedisce ai migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico di chiedere asilo, infliggendo un duro colpo al presidente Donald Trump. Lo riporta la Cnn, descrivendo come “molto dura” la sentenza emessa oggi dal giudice distrettuale statunitense Randolph Moss, secondo la quale l’amministrazione ha oltrepassato i propri limiti aggirando la legge sull’immigrazione.

“Il presidente non può adottare un sistema di immigrazione alternativo che sostituisca gli statuti emanati dal Congresso”, ha motivato la sentenza Moss, che colpisce un elemento chiave della politica di Trump, in un momento in cui l’amministrazione fa vanto della riduzione degli attraversamenti di frontiera. Secondo dati federali, infatti, a giugno la Polizia di Frontiera degli Stati Uniti ha registrato poco più di 6.000 tentativi di ingresso oltre i propri confini.