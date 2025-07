Ucraina: Cremlino, colloquio Putin-Macron importante, anche se disaccordi restano

Mosca, 2 lug. (Adnkronos) – La Russia è interessata a dialogare con altri Paesi, anche se Mosca non è d’accordo con loro su molte questioni. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista alla tv russa, riferendosi alla conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron.

“Putin ha ripetutamente ribadito la sua disponibilità a proseguire il dialogo”, ha detto Peskov, “anche se il volume dei disaccordi, forse, supera di gran lunga quello delle questioni che offrono la possibilità di sforzi congiunti”. Il dialogo, ha aggiunto, è “comunque necessario ed è nel nostro interesse”.

Quanto al motivo della chiamata, Peskov ha spiegato che “era passato molto tempo dall’ultima volta che avevano comunicato. Era necessario presentare la posizione reciproca in tutte le sue sfumature. Una cosa è ricevere resoconti dai propri collaboratori, un’altra è ascoltare direttamente la fonte originale”.