Pd: 11 e 12 luglio conferenza su politiche industriali, interviene Schlein

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Si terrà a Roma, l’11 e 12 luglio, la Conferenza nazionale del Pd sulle Politiche industriali dal titolo “Le Rotte del Futuro. Re-industrializzare l’Italia e l’Europa”. L’iniziativa è promossa dal Forum Industria del Partito Democratico, coordinato dall’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, e si concluderà sabato 12 luglio con la presentazione delle proposte del Pd in materia di politica industriale e con l’intervento della segretaria Elly Schlein. Si legge in una nota del Pd.

Nel corso delle due giornate, che si terranno presso gli Studios di via Tiburtina 521 a Roma, si alterneranno interventi, tavole rotonde e workshop con la partecipazione di esperti, parlamentari, commissari europei, ex membri della Commissione europea, accademici, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Un’occasione per costruire una visione condivisa sul rilancio industriale dell’Italia e dell’Europa, in un contesto segnato dalla doppia transizione ecologica e digitale e dalla ridefinizione delle catene del valore globali. Un contributo per il Paese e per l’intero schieramento democratico e progressista, italiano ed europeo.