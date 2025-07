Un ferito e due vetture danneggiate: il bilancio dell’incidente stradale occorso nel primo pomeriggio di ieri in prossimità dell’incrocio tra via De Longis e via Adua.

Una Kia Sorento si è ribaltata con il ferimento del suo guidatore, un giovane residente in città, e una Logan sw ha invece impattato contro un muretto e una centralina dell’Enel finendo fuori carreggiata.

