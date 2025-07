Stavolta potrebbe essere la volta buona. Il Benevento ha in pugno Edoardo Pierozzi, esterno difensivo scuola Fiorentina, che già nell’estate del 2022 fu a un passo dal vestire i colori giallorossi, prima che l’allora direttore sportivo Pasquale Foggia decise di virare su Hamza El Kaoukaibi. Ora cambi di rotta improvvisi non dovrebbero essercene, vista la decisione con cui il club di via Santa Colomba si sta muovendo per ottenere il sì del laterale destro reduce dalla promozione in Serie B conquistata con il Pescara.

