“Nella prossima seduta, che, pare in calendario nel mese di luglio 2025, il Consiglio Regionale della Campania discuterà e voterà una mozione, presentata dal Consigliere Dr. Luigi Abbate, che impegna la giunta a: subordinare il finanziamento al Comune di Benevento: o alla revisione totale del progetto, con la condizione pregiudiziale dell’eliminazione delle gallerie; o all’elaborazione di un progetto, che risponda a criteri urbanistici aderenti alle necessità di miglioramento della vivibilità ossia alla riduzione del traffico veicolare privato, al fine di ridurre l’inquinamento, problema particolarmente grave in una città che naviga agli ultimi posti per il clima e che vede l’incremento delle ondate di calore estremo, e che sia realmente e inequivocabilmente coerente con le finalità di coesione e sviluppo del piano” così la premessa dell’intervento del Comitato “Basta opere inutili e dannose. Difendiamo la vivibilità. No alle gallerie”, con il portavoce Giovanni Giusti.

