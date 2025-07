Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel territorio di Benevento. L’intervento, realizzato nell’ambito del Piano di Interventi predisposto a seguito dell’alluvione del 2015, ha mobilitato risorse finanziarie per 1,245 mln euro e sono state realizzate da un pool di Imprese di Montefalcone di Val Fortore, Milano e Torrecuso, a partire dal marzo 2023. I lavori sono stati diretti dall’architetto Carminantonio De Santis e dall’ingegnere Paola Borrelli, funzionari tecnici della Provincia di Benevento.

