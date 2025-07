Clima: Calenda, ‘Von der Leyen prenda atto obiettivi green deal insostenibili’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Come previsto la pesante eredità di Timmermans si fa sentire e manca il coraggio di rivedere tutto l’impianto del Green Deal. Già il pacchetto Fit for 55 prevede di tagliare le emissioni di CO2 del 55% rispetto al livello del 1990 entro il 2030”. Così Carlo Calenda.

“Un obiettivo tecnicamente ed economicamente irraggiungibile, perchè bisognerebbe quintuplicare il tasso di riduzione registrato dal 1990 ad oggi: un salto quantico insostenibile per cittadini e imprese europee. E che fa Ursula Von der Leyen? Invece di prenderne atto e proporre un radicale ripensamento delle politiche energia-clima UE, per renderle compatibili coi tempi di sostituzione delle filiere industriali e liberarle da ogni pregiudizio tecnologico, a vantaggio della sostenibilità economica e sociale, decide di alzare l’asticella e conferma l’obiettivo ancora più lunare di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. È proprio vero: Dio acceca chi vuole perdere”.