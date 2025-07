Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Non è chiaro se è un modo per lavarsi la coscienza o la forma più avanzata dello sfruttamento, certo è che nessun guadagno vale la vita umana. In un campo, una serra, un cantiere e nemmeno su una bici. Il caldo estremo causato dalla crisi climatica è un pericolo che non ha prezzo”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.