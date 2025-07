Se nei giorni scorsi abbiamo evidenziato le criticità dei mezzi di soccorso del 118, più volte costretti a fermarsi per avaria, puntando il dito sullo stato obsoleto di diverse vetture, stavolta va esaltato ed elogiato l’operato degli operatori a bordo di un mezzo del 118, sempre di Limatola. Intorno alle 14 la chiamata: una donna di colore originaria della Sierra Leone in dolce attesa doveva essere trasportata all’ospedale di Caserta per partorire. Durante il tragitto la donna ha cominciato ad avvertire dolori che di fatto hanno anticipato il parto.

