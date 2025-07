Renault: perdita da 9,5 mld con nuovo calcolo partecipazione in Nissan

Roma, 1 lug. – (Adnkronos) – Il Gruppo Renault comunica che a partire da oggi la partecipazione di Renault Group in Nissan, finora contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, sarà trattata come un asset finanziario valutato al fair value tramite il patrimonio netto stimato in base alla quotazione delle azioni Nissan. Quest’approccio – si spiega – consente di allineare il valore della partecipazione in Nissan iscritta al bilancio di Renault Group al valore della quotazione delle azioni Nissan. Renault stima un impatto finanziario, senza ripercussioni a livello di cassa né di calcolo dei dividendi distribuiti dal gruppo, pari a una perdita di 9,5 miliardi di euro, imputata al conto economico, principalmente in “altri proventi e oneri di gestione” al 30 giugno 2025. Nella nota si sottolinea come “i progetti operativi e la collaborazione derivante dalla cooperazione strategica tra Renault Group e Nissan restano invariati, con un approccio pragmatico e business-oriented”.