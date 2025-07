India: esplode fabbrica farmaceutica, 34 morti

Nuova Deli, 1 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – E’ di 34 morti il bilancio delle vittime di un’ esplosione di una fabbrica farmaceutica nello stato indiano di Telangana. Lo riportano le autorità locali. “Diversi corpi sono stati trovati sotto le macerie durante la rimozione. 31 sono stati estratti già morti, mentre tre sono deceduti in ospedale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso”, ha dichiarato il sovrintendente di polizia del distretto, Paritosh Pankaj, in dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa indiana Pti.