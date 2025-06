Istat: Boccia, ‘diminuzione tasse ennesima bugia Meloni’

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Il governo Meloni doveva abbassare le tasse ma i dati Istat di oggi confermano quello che sosteniamo da tempo: da quando questa destra governa, e ormai sono tre anni, la pressione fiscale e il costo della vita nel nostro paese sono aumentati. Istat ci dice che gli italiani stanno subendo una vera e propria stangata, con aumenti e rincari di prezzi e tariffe e salari sempre più bassi”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Aumenta l’inflazione e aumenta il carrello della spesa al +3,1%. Aumenta la benzina, aumenta il costo del trasporto aereo. Tutti rincari che colpiscono soprattutto le fasce meno abbienti e il ceto medio con un impoverimento di ampie fasce di popolazione”.

“Siamo di fronte all’ennesima bugia di Giorgia Meloni e del suo governo: le tasse aumentano con la pressione fiscale al 37,3%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La verità è che senza una politica economica non si governa. Famiglie e cittadini che speravano di poter andare in vacanza sentitamente ringraziano”.