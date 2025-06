Daily Crown: media, ‘la riconciliazione fra William e Harry? Solo alla morte del re’

Londra, 30 giu. (Adnkronos) – Sarà il triste evento del funerale di re Carlo a riavvicinare finalmente i figli, i principi William e Harry. In attesa degli Invictus Games, che si terranno a Birmingham nel 2027, e ai quali il secondogenito del sovrano ha invitato il padre, Charles avrebbe già dato disposizione su come debba svolgersi la propria cerimonia funebre. A cui sarebbero invitati a partecipare il duca e la duchessa di Sussex assieme ai figli, oltre, naturalmente, il resto della famiglia. Secondo il Telegraph, il monarca è irremovibile sul fatto che il figlio più giovane prenda il posto che gli spetta al centro della famiglia, forse consapevole di quell’ultima occasione per ritrovare un’armonia familiare ormai scomparsa da anni.

La pianificazione di eventi cerimoniali tanto importanti, come quello dei funerali del re, inizia con decenni di anticipo e si evolve nel tempo attraverso briefing con alti rappresentanti della casa reale, della polizia, dell’esercito e della Chiesa. Secondo quanto appreso dal quotidiano britannico, i Sussex sono ancora coinvolti ai massimi livelli nei preparativi per le esequie del sovrano e si prevede che il duca camminerà fianco a fianco con il fratello, che a quel punto diventerà re, in testa alle processioni per le strade del centro di Londra.

Il duca e la duchessa di Sussex saranno invitati a prendere parte alla veglia familiare durante la cerimonia funebre presso Westminster Hall e avranno un ruolo di spicco accanto ai membri più anziani della famiglia reale durante il servizio funebre. Sono state inoltre date disposizioni affinché il principe Archie e la principessa Lilibet, i nipoti più giovani del re, possano partecipare al funerale presso l’Abbazia di Westminster, nonché alla cerimonia funebre presso la Cappella di San Giorgio a Windsor, qualora lo desiderassero.

Mettendo da parte ogni divergenza e approvando i piani che pongono i Sussex al centro del suo funerale, il re farà in modo che il suo ultimo atto pubblico unisca la sua famiglia. E sebbene il duca abbia giurato di non riportare mai più la sua famiglia nel Regno Unito a meno che non possa garantire la completa protezione della polizia, tutti verrebbero automaticamente coinvolti per l’occasione nelle operazioni di sicurezza ufficiali.

Come era accaduto per i funerali della regina Elisabetta II, anche per re Carlo il nome in codice dell’organizzazione delle esequie è ‘Operation London Bridge’ e la cerimonia sarà molto simile a quella che si svolse per la sovrana nel 2022, anche se il monarca ha apportato alcune modifiche che riflettono le sue convinzioni personali. Ci si aspetta che il suo impegno costante verso l’ambiente venga riconosciuto attraverso scelte sostenibili, ove possibile. Anche il periodo di lutto verrà ridotto: inizierà alla morte del re e durerà al massimo 11 giorni, fino al giorno del suo funerale. Invece, quando Elisabetta II morì, il periodo di lutto reale continuò per un’altra settimana dopo il suo funerale.