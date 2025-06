Carceri: Verini, ‘Nordio ascolti Mattarella e si muova subito’

Roma, 30 giu (Adnkronos) – “Il ministro Nordio dovrebbe ascoltare le parole del Presidente della Repubblica, sulla drammatica e insostenibile situazione delle carceri italiane, pronunciate poco fa davanti a rappresentanze della Polizia Penitenziaria”. Lo dice il senatore Walter Verini, segretario della commissione Giustizia e capogruppo Pd in commissione Antimafia.

“Ascoltarle, e intervenire immediatamente con provvedimenti straordinari di fronte ad una polveriera di disumanità, che esplode ogni giorno negli istituti italiani e che rischia di deflagrare ancora di più in questo periodo di caldo torrido. Un mix che acuisce ancora di più il sovraffollamento, la frequente mancanza d’acqua, le conduzioni spesso fatiscenti, la mancanza di attività sociali e rieducative. Con rischi quotidiani anche per le persone del Corpo di Polizia Penitenziaria”, aggiunge.