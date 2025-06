Caldo: esordio luglio con 17 città bollino rosso domani e 18 mercoledì**

Milano, 30 giu. (Adnkronos Salute) – Il mese di luglio si apre all’insegna dell’allerta caldo con 17 città bollino rosso martedì 1, e 18 mercoledì 2. Si scende di poco rispetto alla domenica rovente appena trascorsa con 21 bollini rossi. Ma l’ondata di calore continua sull’Italia, secondo quanto certifica l’ultimo aggiornamento del bollettino caldo pubblicato sul sito del ministero della Salute, con previsioni a 24, 48 e 72 ore per 27 città del Belpaese monitorate da Nord a Sud.

Oggi sono già 16 le città in allerta massima: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. A queste si aggiungono 7 bollini gialli, che indicano i centri un po’ meno toccati dalle altissime temperature e quasi tutti a Sud (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria) e infine 4 bollini color arancione (livello di allerta 2): Campobasso, Napoli, Venezia, Viterbo.

Ed è proprio Viterbo che martedì 1 luglio si colorerà di rosso, portando le città in allerta massima a 17, mentre mercoledì si raggiungerà quota 18 bollini rossi con l’aggiunta di Campobasso. Napoli passerà dall’arancione al giallo domani e resterà tale anche mercoledì, mentre Venezia resterà in giallo solo domani per risalire e riprendere il bollino arancione mercoledì.