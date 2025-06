C.sinistra: nasce Rete civica solidale, ‘spazio aperto e inclusivo, no alla guerra il motore’

Roma, 30 giu (Adnkronos) – “Una rete di persone solidali, un luogo aperto e inclusivo. Ci proponiamo di aiutare l’area di centrosinistra e i partiti già presenti in Parlamento a trovare un cuore nella politica, che c’è ed è ferito. A partire dal ripudio della guerra”. Lo ha spiegato l’eurodeputato S&D Marco Tarquinio presentando alla Camera Rete civica solidale, il progetto promosso con il segretario di Demos Paolo Ciani e la presidente della regione Umbria Stefani Proietti, tra gli altri.

“Siamo tutte persone non iscritte a nessun partito, che hanno deciso di unirsi. La Rete non nasce per scissione, ma si organizza per volontà di unione. Una piccola, grande novità -ha proseguito Tarquinio-. Molti si chiedono se siamo una nuova corrente o un nuovo partito. E’ giusto dire che siamo di fronte a un progetto politico aperto di cui non precostituiamo l’approdo, fatto con volontà seria”.

Alla presentazione della Rete hanno partecipato la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd Marta Bonafoni, la capogruppo di Iv alla camera Maria Elena Boschi, i professori ordinari Donatella Di Cesare, Luca Riccardi e Gianni La Bella, il coordinatore nazionale di Italia in Comune Alessio Pascucci, l’ex viceministro Mario Giro, le assessore al comune di Roma Barbara Funari e Monica Lucarelli, la consigliera comunale di Torino Elena Apollonio e diversi sindaci ed amministratori locali.

(Adnkronos) – “Ci muoviamo su una base comuni di valori, che ci ha portato a fare attività prima del ricoprire un ruolo politico dalla parte delle persone, in particolare di chi è più fragile e oppresso. Il tema principale della Rete è l’urgenza della pace, che è quello che ha messo in moto la Rete civica solidale”, ha spiegato la Proietti.

“Siamo preoccupati per il momento grave che il nostro mondo sta vivendo. Sui diritti umani stiamo tornando indietro. Non possiamo accettare un regresso della nostra civiltà. In un tempo di ego smisurati, di mentalità della forza e dell’io, di società fortemente individualiste, vogliamo costruire un noi, non un capo che comanda ma persone che si mettono insieme per costruire un luogo aperto accogliente e dialogante”, ha sottolineato Ciani.

Della Rete come “inizio di un cammino condiviso da cattolici e laici per rinnovare il centrosinistra” ha parlato Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata. Mentre di “una prima tappa del processo costituente della Rete civica solidale” ha detto il sindaco di Udine Alberto De Toni, aggiungendo: “Vogliamo essere un luogo di convergenza per persone che hanno in mente solidarietà, comunità e bene comune”. Secondo Giuseppe Irace, segretario di Per, “manca un soggetto politico capace di esprimere una radicalità sociale autentica e popolare e non propaganda”.