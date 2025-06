Biofisica, al via XV Congresso Europeo organizzato da Sibpa ed Ebsa

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) – Si apre oggi il 15.esimo Congresso europeo di Biofisica – Ebsa 2025, organizzato congiuntamente dalla Società italiana di Biofisica pura e applicata (Sibpa) e dalla European Biophysical Societies’ Association (Ebsa) con il patrocinio del Comune di Roma. Fino al 4 luglio – informa una nota – 900 scienziati, ricercatori e giovani studiosi provenienti da tutta Europa si riuniranno a Roma, al Palazzo dei Congressi all’Eur, per confrontarsi sui più recenti sviluppi della biofisica, disciplina interdisciplinare che indaga i meccanismi fondamentali della vita a livello molecolare e cellulare, integrando fisica, biologia, chimica e scienze mediche.

Il programma scientifico è articolato, con sessioni plenarie, simposi paralleli, workshop e presentazioni poster, che spaziano dalla biofisica computazionale alle nanotecnologie, dalle nuove metodologie di imaging alla biofisica dei sistemi complessi. “Siamo lieti di aver riportato in Italia, e in particolare a Roma, questo importante congresso europeo – dichiara Velia Minicozzi, co-chair del Congresso, docente di Fisica applicata presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata e presidente della Società italiana di biofisica pura e applicata – Ebsa 2025 rappresenta un’occasione straordinaria per rafforzare la collaborazione tra le società scientifiche europee e per offrire ai giovani ricercatori un contesto di confronto e crescita in una comunità aperta e internazionale”.

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha sostenuto in modo significativo l’organizzazione del congresso, contribuendo con risorse economiche e supporto logistico che ne hanno reso possibile la realizzazione. Ebsa 2025 – conclude la nota – vuole essere anche un momento di riflessione sul ruolo della scienza come strumento di dialogo, cooperazione e pace, in un mondo che ha sempre più bisogno di conoscenza condivisa e responsabilità globale.