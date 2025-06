Traffico aereo: Piccolotti (Avs), ‘da Salvini totale silenzio, Meloni lo lasci andare via’

Roma, 29 giu (Adnkronos) – “Da Salvini nemmeno una parola sul blocco del traffico aereo di ieri: stavolta non ha parlato di chiodi, non ha sporto denuncia per dare la colpa a dei fantomatici sabotatori e non ha proferito parola nemmeno per dare qualche rassicurazione ai tanti che non sono riusciti a partire. La linea ormai è il silenzio assoluto”. Lo dice Elisabetta Piccolotti, di Avs, dopo il guasto al radar che ha bloccato per alcune ore ieri sera il traffico aereo civile di tutto il Nord Ovest del nostro Paese.

“A questo punto – prosegue la parlamentare di Avs – forse sarebbe meglio che Meloni gli consentisse di lasciare il Ministero dei Trasporti perché è chiaramente una materia che non gli interessa, che non gli piace e soprattutto che non è adatta a lui che ha bisogno ogni giorno di poter sparare una sciocchezza propagandistica più grossa di quella del giorno prima”.

“E il problema è che se hai sparato la sciocchezza del Ponte sullo Stretto nei primi mesi del mandato poi – conclude Piccolotti – trovarne una da sparare più grossa per il proseguio è proprio dura”.