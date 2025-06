Dl sicurezza: Boccia, ‘la destra sta distruggendo la Costituzione’

Roma, 29 giu (Adnkronos) – “Oggi la Cassazione, dopo quanto affermato sul Dl Sicurezza, avanza dubbi di costituzionalità sull’intesa Italia-Albania in materia di immigrazione. E sempre oggi la maggioranza, attraverso i capigruppo parlamentari torna a scagliarsi contro la magistratura rea, secondo la destra, di criticare i provvedimenti del governo”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, replicando ad alcune dichiarazioni dei capigruppo parlamentari della maggioranza.

“Ricordo agli esponenti della maggioranza che l’azione della magistratura, secondo il principio della separazione dei poteri, risponde al dettato della nostra Costituzione, non al potere esecutivo. Costituzione che la destra sta abbattendo a colpi di provvedimenti assurdi. Ora si sta pensando addirittura a creare scudi penali per la Polizia -prosegue Boccia-. Altre misure per alimentare quella spirale repressiva e di polizia che denunciamo da tempo. E accanto a questo nessuno del governo risponde dello spionaggio illegale contro giornalisti italiani con un software spia straniero, del controllo e dello spionaggio di chi salva vite in mare, della repressione del dissenso, dell’attacco e della delegittimazione dei giudici e della magistratura”.

“Questa destra vuole colpire l’equilibrio su cui si basa in nostro stato di diritto. Di fronte ai rilievi della Cassazione un governo rispettoso della Costituzione e del principio della separazione dei poteri rifletterebbe e ammetterebbe l’errore. Invece per i capigruppo parlamentari della maggioranza anche questo pronunciamento giustifica ulteriori attacchi alla magistratura. Ribadiamo l’invito: la destra si fermi, perché così si mette in discussione il senso della nostra democrazia”, conclude Boccia.