Roma, 28 giu (Adnkronos) – “Meravigliosa partecipazione popolare oggi con 200mila persone al Budapest Pride. La migliore risposta all’autoritarismo di Orban. Noi qui per difendere libertà e democrazia, per difendere un’idea precisa di Europa. L’amore non si può vietare per legge”. Lo scrive sui social Elly Schlein, postando un video dal Pride in cui tra le altre cose canta ‘Bella ciao’,