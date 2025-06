Pld: Marattin, ‘unico voto utile a noi per non avere Landini e Salvini ministri’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Il nostro progetto è chiaro che più chiaro non si può. Nei prossimi due anni vogliamo costruire per le elezioni politiche del 2027 un’offerta politica di stampo liberaldemocratico che sulla scheda elettorale possa offrire la possibilità di essere protagonisti a quel pezzo d’Italia che non vuole nè Landini ministro del Lavoro nè Salvini ministro dell’Interno e non vuole neanche correre il rischio di avere una cosa del genere. Quindi il vero voto utile nel 2027 sarà a noi, utile per mandare in soffitta per sempre demagoghi, populisti e cazzari di ogni ordine e grado”. Lo ha affermato il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, in occasione del primo congresso del partito.