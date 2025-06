Mo: stasera riprendono in Israele le manifestazioni per gli ostaggi

Tel Aviv, 28 giu. (Adnkronos) – Si terranno in tutto Israele manifestazioni per chiedere il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza, dopo una pausa di due settimane dovuta alle misure di emergenza imposte durante la guerra con l’Iran. Si prevede che gli ostaggi liberati e le famiglie di coloro che sono ancora detenuti a Gaza prenderanno parte alle proteste.

A Tel Aviv, le famiglie si raduneranno in Piazza degli Ostaggi, durante una manifestazione nei pressi del Ministero della Difesa israeliano. Si terrà anche una protesta silenziosa davanti alla sede del partito Likud, nel centro di Tel Aviv, dove i partecipanti esporranno immagini di bambini palestinesi uccisi in guerra. A Gerusalemme, i dimostranti marceranno nei pressi della residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu.