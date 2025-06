Mo: Gaza, ‘almeno 56 morti negli attacchi israeliani di oggi’

Gaza, 8 giu. (Adnkronos/Dpa) – Almeno 56 persone sono state uccise da stamattina nei raid israeliani nella Striscia di Gaza. Lo hanno dichiarato le autorità sanitarie e della protezione civile palestinesi, secondo le quali, diverse aree sono state colpite nell’ultima ondata di attacchi sul territorio costiero, con decine di altre persone ferite. Secondo fonti mediche del ministero della Salute, 11 persone sono state uccise in un attacco aereo nel quartiere di Tuffah, a Gaza City, vicino a un ex edificio scolastico. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riportato un bilancio delle vittime più alto, aggiungendo che tra le vittime ci sono anche dei bambini.

Le squadre della protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, hanno riferito di altre 45 vittime in ulteriori attacchi israeliani. Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito israeliano.