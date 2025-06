Usa: Scalfarotto, ‘controllo Alte Corti porta a distorsione democrazia liberale’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Le sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti di questi giorni sono l’ennesima dimostrazione che il controllo delle Alte Corti è il passaggio necessario per consentire la distorsione pacifica della democrazia liberale verso forme autocratiche. Una volta presa in mano la maggioranza di una Corte costituzionale, si può poi far passare qualsiasi forzatura senza altro colpo ferire. Nominare qualche giudice amico e compiacente è molto più semplice e meno faticoso che assaltare un Parlamento”. Lo scrive sui social Ivan Scalfarotto di Iv.