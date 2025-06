Solidarietà: Juppiter ricevuta da Mattarella, al Quirinale il traguardo di ‘Back Home’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Arrivo al Quirinale questa mattina, ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Matarella, per ‘Back Home’, la carovana europea promossa dall’Associazione Juppiter in occasione del Giubileo della Speranza e per il 40esimo anniversario della nascita di Exodus, l’opera di don Antonio Mazzi. Un viaggio attraverso 18 tappe, da Londra a Roma passando per Parigi e toccando anche la Svizzera, lungo l’antica Via Francigena, per riscoprire volti, storie e sogni.

A bordo della carovana, mossa da 8 Audi, 37 protagonisti tra ragazzi con disabilità, adolescenti, educatori, giovani comunicatori, accompagnati dalle guide dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia e scortati dalla Lamborghini Urus della Polizia di Stato con a bordo un medico specializzato e due agenti della stradale.

Pace, bellezza, fraternità e libertà i valori che hanno guidato la carovana in luoghi di interesse storico, culturale, sociale e ambientale. Ogni tappa ha rappresentato un’occasione per riflettere sui temi chiave dell’educazione dei giovani, sui quali l’Associazione Juppiter lavora da oltre trent’anni. “I giovani hanno bisogno di vivere avventure positive”, ripete sempre don Antonio Mazzi. E le carovane vogliono rappresentare queste avventure.

Ma ‘Back Home’ vuole soprattutto dimostrare che quando si cammina insieme, ogni limite può essere superato, ogni fragilità può diventare forza, ogni differenza può trasformarsi in ricchezza. Si scrive così il racconto di un’Europa che si riscopre nelle sue radici più profonde: quelle dell’accoglienza, della solidarietà, della speranza condivisa.

A guidare la delegazione dell’Associazione ricevuta questa mattina al Quirinale il presidente, Salvatore Regoli, e Claudio Ciampi, presidente di Sport e Comunità.

“Avete fatto un bel percorso -ha sottolineato Mattarella- con quei tre valori, libertà, uguaglianza, fraternità. Quest’ultimo per tanto tempo è rimasto un po’ accantonato. Il vostro percorso indica come si recupera e si recupera con il cambiamento, come avete indicato. Cambiando cambia il mondo ed è un contributo straordinario che fornite così”.