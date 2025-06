Difesa: Conte, ‘aumento spese militari disastro per Italia e nostro welfare’**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha ricevuto il mandato dai cittadini italiani. Non può invece andare ai consessi internazionali a fare quel che le viene detto, che sia a Bruxelles, a Washington, all’Aja o alla Nato. È ritornata a casa con più 440 miliardi per le spese in armi e missili. È un disastro per l’Italia perché in dieci anni un volume di investimenti e di spese tutte dedicate alle armi e all’investimento militare significa tagliare nuove tasse per sanità, scuola, istruzione e tagliare sempre più il nostro welfare”. Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa a Trieste.