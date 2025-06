Contraffazione, Catawiki: nel 2024 bloccati da nostri esperti articoli per oltre 10 mln

Roma, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Nel 2023 il valore totale delle merci contraffatte intercettate dalla dogana europea è aumentato del 77% rispetto all’anno precedente. Catawiki – il marketplace leader per oggetti speciali – condivide dati esclusivi relativi ai beni rifiutati per dubbi sull’autenticità sulla piattaforma, alle categorie più colpite e alcuni consigli pratici dei suoi esperti per riconoscere gli oggetti autentici.

Con l’aumento della popolarità e del valore degli oggetti da collezione, cresce anche l’interesse da parte dei contraffattori. Solo nel 2024, il numero di articoli respinti dagli esperti Catawiki per motivi di autenticità a livello globale è aumentato del 20% rispetto a due anni prima. In termini monetari, questi articoli contraffatti corrispondono a un valore stimato di oltre 10 milioni di euro, un livello di protezione proattiva che pochi altri marketplace sono in grado di offrire. In Italia, questa cifra equivale a un valore superiore a tre milioni di euro.

Le categorie legate allo sport, alla musica e alla moda, risultano essere tra le più colpite. In Italia, nel 2024, Catawiki ha respinto la percentuale più alta di falsi nelle seguenti categorie: memorabilia calcistici: 8,90%; Memorabilia musicali: 8,06%; accessori moda: 5,56%; memorabilia sportivi: 5,53%; borse: 5,34%; scarpe e sneaker: 3,60%.

In termini di crescita annua dei falsi rilevati, le carte Pokémon registrano il balzo più significativo (+172,60%), seguite da: penne e accendini: +114,41%; memorabilia calcistici: +58,20%; gioielli: +44,82%; scarpe e sneaker: +30,49%; vino: +28,26%. I dati confermano che gli oggetti di lusso e da collezione, proprio perché di alta qualità e molto richiesti, sono tra i più bersagliati dai falsari.

La tutela della qualità comincia da un processo di selezione rigoroso. Ogni oggetto inviato a Catawiki viene analizzato digitalmente da uno dei centinaia di esperti interni, ognuno specializzato in una categoria. Gli esperti verificano attentamente le foto e la documentazione fornita dal venditore, applicano linee guida stringenti e utilizzano strumenti digitali interni ed esterni per accertarsi dell’autenticità. Nel raro caso in cui un oggetto risulti non autentico, gli acquirenti sono protetti dal sistema Catawiki Buyer Protection, che prevede cancellazione e rimborso completo.

Su milioni di oggetti speciali venduti sulla piattaforma nel 2024, solo lo 0,02% è stato cancellato (e rimborsato) per problemi legati all’autenticità. “La contraffazione è una realtà sfortunata ma in crescita, e facciamo tutto il possibile per contrastarla. Su Catawiki abbiamo tolleranza zero verso gli oggetti contraffatti e affrontiamo il problema con strumenti solidi e competenze approfondite,” ha dichiarato Ravi Vora, ceo di Catawiki. “Combinando intuito ed esperienza umana con la tecnologia, rileviamo più falsi che mai e alziamo continuamente l’asticella della qualità. I dati dimostrano che siamo sulla strada giusta e continueremo a investire per restare un passo avanti”.

Le sneaker esclusive sono un esempio emblematico di quanto sia cruciale la competenza nel riconoscere autenticità e valore. “Le sneaker uniscono domanda elevata, collezionismo e potenziale di rivendita, il che le rende un obiettivo crescente per i falsari” afferma Lorenzo Altimani, esperto moda di Catawiki.

Ecco i consigli principali dell’esperto per evitare truffe: esamina l’esterno e la forma generale, la scarsa qualità artigianale è spesso un chiaro segnale. Le sneaker originali presentano cuciture strette e regolari, curve ben definite — specialmente sul tallone, sull’intersuola, nella zona della perforazione e sulla punta. Le contraffatte spesso mostrano cuciture irregolari, tensione del filo debole o pannelli disallineati. Attenzione a curve approssimative o elementi che non combaciano perfettamente. Controlla le etichette interne e i numeri seriali: i falsi spesso “cadono” quando si tratta dei dettagli interni come l’etichetta sulla linguetta. Nelle autentiche le etichette sono pulite, con font coerenti, spaziatura uniforme e QR code che rimandano al prodotto corretto. Nelle false le etichette appaiono scadenti, con spessori di font sbagliati, testo disallineato o QR code che portano a pagine non correlate.