Maserati: Filosa, ‘ha team con qualità necessarie per le sfide del segmento luxury’

Roma, 26 giu.- (Adnkronos) – E’ proseguito oggi a Modena, sede storica di Maserati, il tour del nuovo ad di Stellantis Antonio Filosa. Accompagnato da Jean-Philippe Imparato, Coo Enlarged Europe, and Head of European Brands, e Santo Ficili, COO Maserati e CEO Alfa Romeo, Filosa ha avuto – spiega il gruppo – “incontri proficui con il team di leadership di Maserati, oltre a un’approfondita visita del sito modenese”, in cui l’ad ha incontrato una rappresentanza delle persone che ogni giorno lavorano per il marchio del Tridente. “Siamo orgogliosi di poter gestire un marchio così prestigioso come Maserati” ha sottolineato Filosa – Durante la mia visita a Modena, ho potuto ancora una volta toccare con mano la competenza, la passione e l’impegno delle nostre persone. Maserati è un marchio iconico del lusso, un vero e proprio simbolo dell’artigianalità italiana. Sono certo di poter contare su un team altamente specializzato e motivato, con tutte le qualità necessarie per affrontare con successo le sfide del segmento luxury”.

La tappa modenese ha visto anche una town hall globale tenuta da Santo Ficili e Jean-Philippe Imparato con le colleghe e i colleghi Maserati presenti a Modena e collegati in streaming da ogni parte del mondo. “Un’occasione – spiega Stellantis – per riaffermare un messaggio fondamentale, le persone sono al centro e sono la chiave del futuro del Marchio”.