Israele: Trump, ‘processo a Netanyahu è caccia alle streghe’

Washington, 26 giu. (Adnkronos) – “Sono rimasto scioccato nell’apprendere che lo Stato di Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti più grandi della storia ed è fortemente guidato da Bibi Netanyahu, sta continuando la sua ridicola caccia alle streghe contro il suo Primo Ministro in tempo di guerra”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth, in cui esprime pieno sostegno al premier israeliano. “Bibi ed io abbiamo appena attraversato l’inferno insieme – prosegue Trump – combattendo un nemico di Israele di lunga data, tenace e brillante, l’Iran, e Bibi non avrebbe potuto essere migliore, più acuto o più forte nel suo amore per l’incredibile Terra Santa. Chiunque altro avrebbe subito perdite, imbarazzo e caos!”.

“Bibi Netanyahu è stato un guerriero – lo elogia il tycoon – come forse nessun altro guerriero nella storia di Israele, e il risultato è stato qualcosa che nessuno pensava possibile, la completa eliminazione di una delle armi nucleari potenzialmente più grandi e potenti al mondo, e sarebbe successo presto! Stavamo combattendo, letteralmente, per la sopravvivenza di Israele, e non c’è nessuno nella storia di Israele che abbia combattuto più duramente o con più competenza di Bibi Netanyahu. Nonostante tutto questo, ho appena saputo che Bibi è stato convocato in tribunale lunedì per il prosieguo di questo lungo processo (sta subendo questo ‘orrore’ da maggio 2020 – inaudito! È la prima volta che un Primo Ministro israeliano in carica viene processato), a sfondo politico, ‘riguardante sigari, una bambola Bugs Bunny e numerose altre accuse ingiuste’ allo scopo di arrecargli un grave danno”.

“Una simile caccia alle streghe – chiosa Trump – per un uomo che ha dato così tanto, è impensabile per me. Merita molto di meglio, e lo merita anche lo Stato di Israele. Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato immediatamente o dovrebbe essere concessa la grazia a un Grande Eroe, che ha fatto così tanto per lo Stato. Forse non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare in migliore armonia con il Presidente degli Stati Uniti, con me, di Bibi Netanyahu. Sono stati gli Stati Uniti d’America a salvare Israele, e ora saranno gli Stati Uniti d’America a salvare Bibi Netanyahu. Questo paradosso della ‘Giustizia’ non può essere permesso!”.