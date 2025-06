Governo: Renzi, ‘imbarazzato per Meloni, mai premier non aveva risposto in aula’

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “In Senato ho fatto quattro domande alla Premier. Giorgia Meloni ha scelto espressamente di rispondere agli altri e non a me. Da un lato la capisco: scappa, perché non sa che cosa dire. Provo imbarazzo per lei: nella storia della Repubblica italiana mai il Capo del Governo si era rifiutato di rispondere a domande dell’opposizione in Aula. Si dice che domandare è lecito, rispondere è cortesia. In Parlamento rispondere è un obbligo costituzionale: il Governo viene in Parlamento per rispondere all’opposizione, non per fare una passeggiata, non per sgranchirsi le gambe, non per prendere una boccata d’aria”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.