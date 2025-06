Cnr: Piccolotti (Avs), ‘dalla ministra Bernini solo briciole’

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “Oggi eravamo di nuovo in piazza con i precari del Cnr. Le rassicurazioni giunte dalla Ministra Bernini pochi giorni fa si sono rivelate del tutto inaffidabili: dei 160 milioni promessi, ce ne sarebbero infatti solamente 8 utilizzabili per le stabilizzazioni dei precari, quando quelli necessari sarebbero 400”. Lo ha detto Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo al presidio dei precari della ricerca presso la sede del Ministero dell’Università e Ricerca.

“Il Governo, che non trova fondi per la ricerca e per investire nel futuro del Paese, è lo stesso che senza colpo ferire si impegna poi per decine di miliardi di spese in difesa e in armamenti. Sarà questo il futuro della nostra ricerca? Tutte le migliori menti del Paese che non saranno fuggite saranno assunte da Leonardo o in aziende legate alle armi e alla difesa?”, ha aggiunto.

“Da mesi siamo in piazza con i precari del Cnr perché immaginiamo un futuro diverso, in cui ricercatori e ricercatrici siano impegnati nella transizione energetica, nella progettazione di intelligenze artificiali non asservite agli oligarchi americani. Loro pensano alle armi, noi -ha concluso Piccolotti – lottiamo per immaginare un futuro di pace”.