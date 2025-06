Russia: Picierno, ‘sindaci intervengano per stop affissioni propaganda putiniana’

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Ancora una volta la propaganda del regime russo e dei suoi canali di informazione sanzionati in Europa invadono le nostre città. Chiedo a Beppe Sala, Roberto Gualtieri e Matteo Lepore di intervenire tempestivamente e rimuovere queste affissioni irregolari e in aperta violazione con le normative europee. Presenterò nelle prossime ore un esposto alla magistratura per chiedere che venga verificata la provenienza del denaro che finanzia queste campagne di influenza nel nostro Paese. Nessun passo indietro contro la propaganda putiniana nel nostro Paese. #stopropagandarussa”. Lo scrive sui social Pina Picierno postando la foto di uno dei cartelloni in cui si legge: ‘Loro vietano la verità, noi la mostriamo. Trova la proiezione dei documentare Rt nella tua città’.