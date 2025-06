Nato: Trancassini, ‘Meloni punto riferimento, non è più Italia di ‘Giuseppi”

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “A differenza di chi smentisce se stesso, sostenendo di non aver firmato significativi impegni internazionali, la premier Meloni si conferma punto di riferimento per un’Italia che parla con voce chiara tra i grandi della Terra e che non ha paura di difendere i propri interessi nazionali nel solco dei nostri valori fondanti: libertà, sovranità, rispetto delle regole e orgoglio identitario. Con grande autorevolezza, dal vertice dell’Aja, il presidente del Consiglio riconferma la collocazione dell’Italia nel campo delle democrazie occidentali, la nostra ferma difesa del diritto internazionale e l’impegno per una sicurezza condivisa, senza ambiguità e senza tentennamenti. Questa è l’Italia del fare, non quella sgangherata e inascoltata dei “Giuseppi” di turno”. Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e Questore della Camera.