Mo: Idf, ‘7 soldati israeliani uccisi nel sud di Gaza’

Tel Aviv, 25 giu. (Adnkronos) – Sette soldati israeliani in servizio nel 605° battaglione di genieri delle Idf sono stati uccisi ieri a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo ha riferito l’esercito israeliano in una dichiarazione.

Secondo le Idf, le truppe stavano svolgendo delle operazioni quando un ordigno esplosivo è stato fissato al loro veicolo e successivamente fatto detonare, incendiando il mezzo. In un altro incidente avvenuto più tardi ieri sera, un altro soldato dello stesso battaglione è rimasto gravemente ferito nella parte meridionale di Gaza.