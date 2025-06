Mo: Abbas, ‘spero di collaborare con Trump per un accordo di pace per i palestinesi’

Ramallah, 25 giu. (Adnkronos) – Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha scritto una lettera al presidente americano Donald Trump, elogiando i suoi sforzi per garantire una tregua tra Israele e Iran e offrendosi di collaborare con lui per un altro accordo che porterebbe pace e stabilità durature ai palestinesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Nella lettera, Abbas, a capo dell’Autorità Nazionale Palestinese che amministra la Cisgiordania, ha affermato di essere pronto a collaborare con gli Stati Uniti e altri Paesi arabi e internazionali per negoziare un accordo di pace globale che ponga fine all’occupazione israeliana. “Ci auguriamo e confidiamo nella vostra capacità di scrivere una nuova storia per la nostra regione, che le restituisca la pace perduta per generazioni”, si legge nella lettera, citata da Wafa.