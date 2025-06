Iran: Teheran, ‘diritto all’energia nucleare per scopi pacifici rimane intatto’

Teheran, 25 giu. (Adnkronos) – L’Iran intende continuare a puntare sull’energia nucleare. Il diritto dell’Iran all’energia nucleare per scopi pacifici rimane intatto. Lo ha detto ad al Jazeera il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei dopo gli attacchi statunitensi e israeliani alle sue strutture. Secondo Baghei, l’Iran ha ogni diritto, in base al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, di godere dell’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici.

“La preoccupazione principale della comunità internazionale deve essere quella di condannare questi atti illegali da parte degli Stati Uniti”, ha dichiarato il portavoce, definendo gli attacchi un “colpo dannoso” per il diritto internazionale, la diplomazia e l’etica. E riguardo l’entità dei danni inflitti ai suoi siti nucleari e sullo stato delle scorte di uranio arricchito, ha aggiunto che queste dovrebbero essere “questioni secondarie” per la comunità internazionale.

“Penso che sia davvero un pessimo segnale che tante persone in tutto il mondo stiano cercando di sottovalutare la profondità e la gravità dell’atto di aggressione americano contro l’Iran e ora parlino del livello degli attacchi o della loro efficacia”, ha affermato.