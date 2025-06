Iran: Katz, ‘Banca Centrale iraniana è un’organizzazione terroristica’

Tel Aviv, 25 giu. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che Israele ha ufficialmente designato la Banca centrale dell’Iran come organizzazione terroristica. Katz ha firmato l’ordine su richiesta del Mossad e dell’Ufficio nazionale per la lotta al finanziamento del terrorismo presso il Ministero della Difesa, si legge in una dichiarazione. Oltre alla Banca centrale, la designazione comprende altre due banche iraniane, una società affiliata all’esercito iraniano e tre dei suoi alti funzionari.

Si ritiene che queste entità svolgano un ruolo centrale nella rete finanziaria utilizzata per trasferire fondi dall’Iran ai suoi rappresentanti regionali, tra cui Hezbollah, i ribelli Houthi nello Yemen e le milizie sciite in Iraq. “Non esiste immunità per nessuna entità di regime coinvolta nel terrorismo”, ha affermato Katz. “Colpiremo l’asse del male iraniano ovunque operi”.