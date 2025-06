Droga: presidenza del Consiglio e Istituzioni aderiscono a Giornata internazionale

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – La presidenza del Consiglio dei ministri aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la ‘Giornata internazionale contro le droghe’, illuminando di colore blu la facciata principale di Palazzo Chigi e proiettando in bianco le parole ‘No alla droga’, dall’imbrunire di oggi 25 giugno 2025 alle ore 23:59 di domani 26 giugno, con interruzione nelle ore diurne. Analoga iniziativa sarà attivata da Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio, Farnesina, Viminale, Palazzo Braschi e Colosseo, in accordo con Senato, Camera, ministeri degli Esteri e della cooperazione internazionale, dell’Interno e della Cultura, Roma capitale.