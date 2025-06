Pnrr: P. De Luca, ‘trionfalismo Foti fuori luogo’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Continua il trionfalismo fuori luogo ed incomprensibile del governo. Rileviamo intanto che a causa delle numerose modifiche presentate poche settimane fa, per provare a far quadrare i conti sulla settima rata, i 18,3 miliardi ad oggi ancora non sono stati erogati dalla Commissione. Parliamo solo di 6 mesi di ritardo”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee della Camera.

“Se i ritmi del confronto con l’UE saranno questi anche per l’ottava rata, probabilmente i 12,8 miliardi corrispondenti saranno versati, se tutto va bene, il prossimo anno. Insomma siamo in grave affanno. A questo aggiungiamo però il dato più drammatico che il governo dimentica sempre di ricordare, quello relativo alla spesa delle risorse finora ottenute, che supera di poco il 30%, con ritardi clamorosi in tutti gli investimenti più importanti del Piano. In questo contesto fallimentare, dal Ministro Foti ci aspetteremmo delle scuse agli italiani invece del solito disco rotto di un’autocelebrazione infondata che ormai ha stancato”.