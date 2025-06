Ia: Orfini, ‘governo inerte mentre diritto d’autore viene saccheggiato’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Ancora una volta il Governo predica tutela dei diritti ma resta immobile quando si tratta di agire davvero. Il provvedimento sull’intelligenza artificiale era un’occasione per mettere regole chiare contro lo sfruttamento selvaggio delle opere creative, e invece è stato ridotto a un elenco di buoni propositi senza alcun impatto concreto”. Lo dichiara Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico.

“È inaccettabile che il governo resti alla finestra mentre le multinazionali continuano a fare profitti milionari saccheggiando contenuti protetti, spesso all’insaputa degli autori. L’intelligenza artificiale è il terreno su cui si gioca una battaglia politica, non tecnica: una battaglia tra chi ha il potere di sfruttare e chi rivendica il rispetto dei propri diritti. Ma questo Governo ha già fatto la sua scelta, e non è dalla parte dei lavoratori e delle professioni culturali”.

“Finché non ci saranno regole vincolanti e strumenti reali di tutela – conclude Orfini – continueremo a denunciare con forza un vuoto normativo che favorisce l’abuso e l’impunità, nel silenzio complice del Governo e del partito della presidente Meloni”.