Durigon: “Agevolazioni per chi resta o torna in Italia, pdl in discussione in manovra”

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – “Noi non ci possiamo più permettere che i giovani vadano via dall’Italia. Iniziative che vanno sui salari, sugli incentivi, su un welfare che consenta di costruirsi una famiglia e avere una casa sono fondamentali perché i giovani possano rimanere in Italia. Su questo stiamo lavorando già con una nostra iniziativa di legge che andrà in discussione in legge di bilancio per far sì che ci sia una minore tassazione sui giovani che restano in Italia o che rientrano nel nostro paese”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e politiche sociali, in occasione del convegno ‘Demografia, un patto fra generazioni’, oggi al Palazzo dell’Informazione, sede dell’Adnkronos.

“Sappiamo come la previdenza complementare possa dare risposte ai futuri pensionati e sappiamo che l’incidenza del sistema contributivo sarà prevalente, quindi avremo un rischio di pensioni più povere. Il Tfr va dunque in qualche modo culturalmente indirizzato su una previdenza complementare che possa dare sostentamento ai futuri pensionati. Questo è un tema fondamentale”.

“L’anno scorso – continua – abbiamo fatto un primo passo in cui per la prima volta i due pilastri parlano fra di loro per uscire prima dl mercato del lavoro. Siamo convinti che possiamo dare ulteriore forza a questa attività con defiscalizzazione, con obbligatorietà in taluni casi e, perché no?, inserire in questo contesto anche il Long Term Care, che sarebbe davvero importantissimo”