Calcio: Berruto (Pd), ‘partita Italia-Israele non dovrebbe esserci, no a indifferenza’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “In un momento in cui nella Striscia di Gaza continua a consumarsi una tragedia umanitaria senza precedenti, con centinaia di sportivi palestinesi uccisi, impianti distrutti e un’intera popolazione privata di diritti e dignità, appare inaccettabile che si continui a fare finta di nulla, come se lo sport potesse essere estraneo alla realtà”. Lo dichiara il deputato democratico, responsabile nazionale sporto del Partito Democratico, Mauro Berruto.

“Non compete certo all’Italia decidere se Israele debba o meno essere sospesa dalle competizioni internazionali, ma chiediamo con forza che questa decisione venga presa quanto prima dagli organismi competenti. La Fifa e il Cio hanno già sospeso altri Paesi in passato: non solo, recentemente, la Russia, ma per esempio il Sudafrica dell’apartheid che non poté partecipare ai Giochi Olimpici per 24 anni. Far finta che questa situazione non esista per Israele significa applicare un doppio standard ipocrita e inaccettabile”, prosegue Berruto.

“In questo quadro, la partita tra Italia e Israele prevista a Udine non dovrebbe proprio svolgersi. È una scelta sbagliata, stonata, che ignora il contesto e manda un segnale pericoloso: quello dell’indifferenza. Ma se si dovesse comunque giocare, ci chiediamo almeno quale gesto simbolico deciderà di compiere la nostra Nazionale per non voltarsi dall’altra parte. Saremo in grado, almeno, per non rimanere in silenzio di fronte a un orrore che ha già colpito duramente anche lo sport palestinese, azzerando una generazione intera, di fare un gesto simile alle “magliette rosse” indossate dai nostri tennisti nella finale di Coppa Davis 1976 nel Cile di Pinochet?”, conclude Berruto.