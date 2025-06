Mo: scontri con polizia, governo Gb dichiarerà Palestine Action gruppo terroristico

Londra, 23 giu. (Adnkronos) – Gli attivisti di Palestine Action si sono scontrati con la polizia durante una manifestazione a Londra. A seguito dei tafferugli, il governo britannico intende dichiarare il gruppo “organizzazione terroristica”. La protesta si è tenuta a Trafalgar Square, con i leader del movimento che chiedevano una “mobilitazione d’emergenza” in risposta ai piani del governo. Inizialmente la manifestazione si sarebbe dovuta svolgere davanti al Parlamento, ma i dimostranti sono stati costretti a riversarsi a Trafalgar Square, dopo che la polizia metropolitana ha tracciato una zona di esclusione.

I manifestanti, alcuni dei quali indossavano mascherine nere sul volto, hanno urlato contro la polizia e ci sono state colluttazioni, con gli agenti costretti a disperdere gli attivisti più facinorosi. La polizia ha fatto irruzione tra la folla per fermare i manifestanti mascherati ed effettuato diversi arresti. La protesta di Palestine Action si è svolta solo pochi giorni dopo che due dei suoi membri hanno fatto irruzione nella base della Raf di Brize Norton e danneggiato due aerei militari in un’azione condannata dai parlamentari e dal primo ministro Keir Starmer. L’incidente, una grave violazione della sicurezza nella più grande base della Raf, è oggetto di indagine da parte della polizia antiterrorismo.

Il commissario del Metropolitan Police Service, Mark Rowley, si è dichiarato “scioccato” dalla protesta e ha descritto Palestine Action come un “gruppo criminale estremista organizzato”. La manifestazione è iniziata a mezzogiorno e si è rapidamente trasformata in un caos, con la polizia che si è affrettata a prendere il controllo. Mentre la protesta era in corso, la ministra degli Interni Yvette Cooper ha annunciato la decisione di dichiarare Palestina Action “gruppo terroristico” e che la prossima settimana presenterà un provvedimento al Parlamento per rendere illegali l’adesione e il sostegno al gruppo.