Iran: Idf, ‘missile ha colpito impianto energetico nel sud di Israele’

Tel Aviv, 23 giu. (Adnkronos) – Almeno sei missili, su dieci che sono stati lanciati dall’Iran, sono entrati in territorio israeliano, e tre sono stati intercettati. Non si sono registrati feriti, ma è stato danneggiato un impianto energetico della Israel Electric Corporation nel sud, e sono scoppiati incendi a Safed e in Galilea, nel nord di Israele, così come ad Ashdod e Ashkelon, nel sud di Israele. Lo rende noto l’Idf.

La Israel Electric Corporation ha segnalato interruzioni nella fornitura di energia elettrica a diverse comunità del sud a causa di danni all’impianto. Le squadre sono state inviate sul posto e, dopo oltre un’ora, hanno annunciato il ripristino dell’elettricità. Il ministro dell’Energia Eli Cohen ha affermato che il ministero si era preparato in anticipo a possibili danni alle infrastrutture elettriche.

A Safed, nel nord di Israele, è scoppiato un incendio in un’area aperta dopo che un missile è caduto nelle vicinanze. Tre squadre antincendio della stazione Galilea-Golan stanno lavorando per spegnere le fiamme e impedirne la propagazione. Inoltre, i resti dei missili intercettati sono caduti all’estremità settentrionale della Galilea, innescando un altro incendio. Una squadra di emergenza del kibbutz locale sta gestendo l’incidente, riferisce l’Idf.